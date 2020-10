Allo Stadio San Siro, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Milan e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio “San Siro”, Milan e Spezia si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Milan Spezia 1-0 MOVIOLA

54′ Occasione per il Milan – Cross dalla destra di Krunic, Saelemaekers non controlla in area di rigore. Recupera palla lo Spezia

50′ Tiro di Brahim Diaz – Conclusione da fori area dello spagnolo, la palla si perde sul fondo

45′ Tiro di Verde – Contropiede dello Spezia, Verde conclude sul primo palo ma è bravo Donnarumma a deviare in corner

44′ Tiro di Saelemaekers – Magia di Calabria sulla destra, scarico per Saelemaekers che conclude però alto sopra la traversa di Rafael

43′ Tiro di Brahim Diaz – Nonostante l’altezza è Brahim Diaz il più lesto a sbucare tra la difesa dello Spezia, il suo colpo di testa finisce alto

39′ Tiro di Gabbia – Colpo di testa del centrale rossonero sugli sviluppi di un corner, palla alta

38′ Tiro di Leao – Destro da fuori area del portoghese, la conclusione è deviata in corner da un difensore

34′ Tiro di Colombo – Ottimo uno-due Saelemaekers-Tonali, palla in mezzo a Colombo che tutto a centro area si fa anticipare da Erlic

28′ Ci prova lo Spezia – Cross pericoloso sul primo palo, Kjaer anticipa Galabinov

24′ Tiro di Saelemaekers – Il belga si mette in luce con un azione personale ma la sua conclusione è respinta da un difensore dello Spezia

21′ Calabria sfiora l’autogol – Cross teso dello spezia e Calabria nel deviare impegna Donnarumma che in tuffo salva il Milan dalla beffa

18′ Tiro di Kjaer – Punizione del difensore danese, conclusione altissima

14′ Occasione per il Milan – Brahim Diaz sfonda centralmente e scarica per Theo Hernandez. Il terzino pensa la conclusione ma poi immette un cross respinto dalla difesa ospite

10′ Tiro di Brahim Diaz – Buona azione personale dello spagnolo che conclude da fuori area, la palla è bloccata da Rafael

8′ Occasione per Rafael Leao – Ancora Saelemaekers ispirato, salta due uomini sulla destra e immette per Rafael Leao. Il portoghese cicca il pallone a pochi passi da Rafael.

3′ Occasione per il Milan – Saelemaekers sfonda sulla destra, cross in mezzo per Colombo ma la difesa respinge

Migliore in campo: Calabria al termine del primo tempo PAGELLE

Milan Spezia 1-0: risultato e tabellino

RETE: 57′ Rafael Leao

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Colombo (45′ Calhanoglu). A disposizione: Donnarumma A., Tatarusanu, Kalulu, Laxalt, Bennacer, Kessie, Castillejo, Hauge, Maldini. All.: Pioli.

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov (32′ Piccoli), Gyasi. A disposizione: Krapikas, Desjardinis, Acampora, Mora, Agoume, Bartolomei, Farias, Bastoni, Dell’Orco, Vignali, Agudelo. All.: Italiano.

AMMONITO: 32′ Ricci, 40′ Gyasi

ARBITRO: Serra