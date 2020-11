Milan, strana statistica: sconfitta a ridosso del lockdown, come l’8 marzo

Il Milan di Stefano Pioli cade dopo 24 partite: i rossoneri non perdevano dallo scorso 8 marzo, giorno del primo lockdown

Il Milan cade dopo 24 partite consecutive in cui aveva stupito: la squadra di Pioli esce sconfitta da San Siro per 0-3 contro l’Europa League. La peggior sconfitta europea casalinga per i rossoneri che si porta dietro un particolare abbastanza bizzarro.

E’ infatti la coincidenza di due date che sorprende: l’ultima sconfitta del Milan è arrivata l’8 marzo, contro il Genoa, il giorno del primo lockdown lombardo. Domani, nelle zone rosse italiane, saranno attuate misure restrittive pari al lockdown.