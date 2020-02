Milan, Theo Hernandez ha parlato del suo arrivo in rossonero: il terzino è stato fortemente voluto da Paolo Maldini

Theo Hernandez, sul suo profilo Twitter, ha risposto alle domande di alcuni tifosi. Ecco le frasi più importanti del terzino.

«Se penso che il Milan possa raggiungere presto la vetta d’Europa? Indubbiamente. Chi non gioca con piacere nel Milan non capisce di calcio. Maldini mi ha scelto ma nessuna pressione, solo orgoglio e responsabilità. Paolo è uno specchio in cui guardare».