Milan, Tomori ha convinto: Maldini studia il rinnovo

Fikayo Tomori ha convinto tutti. Ora il Milan studia il riscatto dal Chelsea

Il Milan vuole riscattare per forza di cose Tomori dal Chelsea, ritenuto giocatore troppo importante per lo scacchiere di Stefano Pioli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Il centrale difensivo rossonero si è amalgamato bene con il resto della squadra, diventando in poco tempo perno inamovibile. Ha 23 anni e può ancora crescere. Il valore chiesto dal Chelsea sono 28 milioni di euro, cifra decisamente abbordabile.