Milan, Tonali: «La 8 di Gattuso? Ecco come è andata veramente»

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato del suo arrivo in rossonero e della scelta del numero di maglia: il numero 8 di Gattuso

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato dal palco del Golden Boy dove è stato premiato come miglior giovane italiano nato dopo l’1 gennaio 2000.

MILAN – «Andare al Milan e continuare a vincere con il Milan è la cosa più bella. Speriamo di continuare a fare grandi passi. Il passaggio al Milan penso sia la cosa più bella fino ad ora».

GATTUSO A TONALI – «Complimenti per il Golden Boy, vedi già mi hai superato. Io non ho mai vinto niente a livello personale. Devi spingere e fare il meglio. Ti auguro il meglio per la tua carriera».

TONALI SULLA NUMERO 8 – «Non ho chiesto il permesso a Gattuso, ho chiesto un confronto e lui mi ha dato tanti consigli che sono già pubblicati in tante interviste. C’è un grande rapporto».