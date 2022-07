Milan, Ziyech dice sì: c’è da studiare la formula con il Chelsea

Il Milan ha in pugno Ziyech: il giocatore del Chelsea vuole solo i rossoneri che ora studiano la formula per il trasferimento

L’esterno ha detto sì alla proposta del Milan che ora dovrà capire la formula migliore per portarlo a Milano. L’idea del prestito secco non convince siccome non si potrebbe usufruire del Decreto Crescita. Dunque Chelsea e Milan stanno studiando una formula conveniente per entrambe e i buoni rapporti potrebbero agevolare la trattativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.