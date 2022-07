Juve, de Ligt: il Chelsea alza ancora l’offerta a 90 milioni

Il Chelsea si avvicina alla tripla cifra richiesta dalla Juve per la cessione di de Ligt: i blues mettono sul tavolo 90 milioni

Il Chelsea alza il pressing per Matthijs De Ligt, vera e propria priorità di Tuchel per rinforzare la difesa. I Blues, come riportato da Tuttosport, hanno alzato la propria offerta a 90 milioni di euro, consapevoli della richiesta in tripla cifra della Juventus.

La proposta, si legge, potrebbe ora davvero far cedere il muro della Juventus, che fin qui era stata ben solida sulle sue posizioni. Questa offerta, accompagnata da alcuni bonus, potrebbe portare verso la conclusione la trattativa.