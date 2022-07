Chelsea De Ligt, Blues pronti ad un nuovo assalto: la risposta della Juve è già stata chiara

Il Chelsea è pronto al nuovo assalto per De Ligt: la Juve ha già dato una risposta chiara per l’eventuale offerta

Trattenere De Ligt per la Juve è difficilissimo. Da una parte la volontà del difensore e dall’altra il Chelsea che vuole far di tutto per portare l’olandese a Londra.

I Blues sono pronti al rilancio per il centrale e avvicinarsi alla cifra richiesta dai bianconeri. La risposta della Juve nei giorni scorsi è stata molto chiara. Niente contropartite e non meno di 100 milioni per lasciar partire De Ligt. Il Chelsea studia il rilancio. Lo scrive Tuttosport.