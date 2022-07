Milenkovic Inter, nuova offensiva: i nerazzurri vogliono il serbo

Milenkovic,offensiva dell’Inter: contatti con il procuratore e la Fiorentina per il difensore serbo. Le ultime sulla trattativa

Possibili novità in merito al futuro di Milenkovic. In base a quanto riportato da Sky Sport, l’Inter non ha fretta e sta continuando avere contatti con il procuratore del difensore e la Fiorentina per capire le possibilità di una chiusura dell’affare.

Il club viola, alla luce del patto stretto lo scorso anno al momento del rinnovo, non si opporrebbe alla sua cessione.