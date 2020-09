Milik, ultimi problemi da risolvere con il Napoli prima del via libera definitivo

Serve ancora un po’ di pazienza prima di vedere Arkadiusz Milik con la maglia della Roma: ultimi dettagli da sistemare

Servirà ancora un po’ di pazienza e poi Arkadiusz Milik sarà un nuovo giocatore della Roma. Come riporta Il Corriere dello Sport, il polacco deve ancora risolvere alcune questioni con il club, in modo particolare la multa e la causa civile intentata da De Laurentiis per la famosa storia dell’ammutinamento.

Il Napoli non si è spostato facendosi anche forte di un contratto complesso sui diritti di immagine. Di fatto Milik per raggiungere un accordo di uscita dovrebbe rinunciare a qualche mensilità e restare sempre “sotto scacco” per una eventuale causa civile. Cosa accaduta già con Allan, col brasiliano che dopo 4 giorni di tira e molla ha “lasciato” due mensilità e qualcos’altro pur di poter andare all’Everton e tornare protagonista con Ancelotti”.