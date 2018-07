Milinkovic è uno degli hashtag del mercato, ma in questo caso non c’entra affatto quello della Lazio

Ormai, nel calcio italiano, ci sono tanti di quei Milinkovic che si fa fatica a distinguerli tutti. Il più noto è certamente Sergej Milinkovic-Savic, noto centrocampista offensivo di proprietà della Lazio e cercato da top club europei, quali Juventus, Manchester United e Real Madrid, perchè ammaliati dalle sue grandi doti tecniche a cui viene abbinata una fisicità da corazziere. Vanja Milinkovic-Savic, invece, è il fratello meno noto del suddetto calciatore e milita nel Torino. Ad oggi, però, il protagonista di trattative di mercato è, senza ombra di dubbio, David Milinkovic.

Centrocampista esterno classe 1994, di nazionalità francese, che il Genoa gestisce dal 2016. E’ poco noto al grande calcio perchè ha girato sempre molto in prestito tra campionato minori sia in Italia che all’estero. Adesso, però, il suo lungo peregrinare è arrivato al termine, stando a quanto si legge su alfredopedulla.com. David, arrivato 2 anni fa per 150mila euro diventerà un nuovo calciatore dell’Hull City per il doppio della suddetta cifra più il 30% sulla futura rivendita. Chissà che, dunque, l’Inghilterra non diventi la sua prima casa, stabile, per lui che è alla seconda esperienza in Gran Bretagna dopo quella con la casacca dell’Heart of Midlothian.