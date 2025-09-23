Milinkovic alla Juventus, Martusciello: «Sergio è roba seria, farebbe quello che vuole. Gli avrei sconsigliato l’Arabia ma sapeva che…». Così l’ex vice di Sarri

L’idea di un ritorno in Serie A di Sergej Milinković-Savić, con la Juventus come possibile destinazione, infiamma il mercato e raccoglie consensi autorevoli. A benedire l’eventuale operazione è una voce che conosce benissimo il centrocampista serbo: l’ex vice di Maurizio Sarri, Maurizio Martusciello, he ha lavorato con lui alla Lazio, ha parlato del “Sergente” in un’intervista a Tuttosport, tracciando un profilo entusiasta del giocatore.

Le sue parole descrivono un atleta completo e un uomo maturo, pronto per qualsiasi sfida, nonostante l’esperienza in un campionato meno competitivo. «Sergio (il suo soprannome, ndr) è un ragazzo a posto, perbene. Vede calcio. Ha attitudini offensive, ma non disdegna quelle difensive. E ha una struttura imponente, con una qualità unica: quando meno te lo aspetti, cerca di tirare fuori qualcosa per la squadra. Guardi i numeri: goal e assist sono roba seria. Viene da un po’ di stagioni in un campionato che non conosco. Ma il ragazzo è integro, sano e intelligente».

L’ex vice di Sarri ha poi ammesso che, potendo, avrebbe consigliato al giocatore una scelta diversa rispetto all’Arabia Saudita, pur comprendendone le motivazioni e la strategia a lungo termine. «Avessi avuto il modo, o l’occasione, gli avrei sconsigliato di andare in Arabia Saudita. Ma sono condizioni talmente intime che uno fa fatica a entrarci. Comunque ha spessore e capacità, grande motivazione. Ha fatto questo passo con la consapevolezza che sarebbe tornato successivamente in Europa».

Infine, una chiara investitura per un suo eventuale futuro in bianconero. Secondo il tecnico, Milinković-Savić possiede non solo la duttilità tattica per adattarsi al centrocampo della Juventus, ma soprattutto la forza mentale per reggere il peso di una maglia così prestigiosa. «Può fare il mediano e può giocare nei due sulla trequarti, sa usare lo spazio come meglio crede. Può fare ciò che vuole, ha equilibrio mentale e saprebbe sopportare la pressione della Juve».