Milan-Okafor, l’esterno nome per giugno: potrebbe arrivare soltanto in un caso

Il Milan continua a setacciare il mercato e avrebbe messo gli occhi su Okafor del Salisburgo se dovesse partire Leao.

Tutto ruota intorno al portoghese, che al momento non ha ancora rinnovato il contratto coi rossoneri. Maldini e Massara si sono portati avanti e avrebbero segnato il nome di Okafor sul taccuino. Giovane, con un ingaggio molto basso e un contratto in scadenza nel 2024, tutte situazioni che potrebbero anche portare a una non eccessiva spesa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.