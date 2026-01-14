Mlacic Inter: affare in chiusura, i nerazzurri mettono le mani sul baby difensore. I dettagli sul colpo e i prossimi passi dell’operazione

Mlacic Inter: affare verso la chiusura, i nerazzurri chiudono per il baby difensore. I dettagli sul colpo e i prossimi passi dell’operazione

L’Inter guarda al futuro e blinda la difesa con un colpo di prospettiva internazionale. La dirigenza nerazzurra, sempre attenta ai talenti emergenti del panorama europeo, ha definito l’acquisto di Branimir Mlacić. La notizia, rilanciata dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, conferma che la trattativa è ormai giunta al traguardo: l’accordo con l’Hajduk Split è stato stipulato e siglato in ogni sua parte. Beppe Marotta e Piero Ausilio si assicurano così uno dei prospetti difensivi più interessanti dei Balcani.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I dettagli economici: investimento da 5 milioni

L’intesa tra i club è stata raggiunta sulla base di un “pacchetto totale” che supera i 5 milioni di euro. Una cifra importante per un difensore giovane, che testimonia quanto il club di Viale della Liberazione creda nelle potenzialità del ragazzo. L’Hajduk, club storico croato noto per essere una fucina inesauribile di talenti, ha accettato l’offerta nerazzurra, lasciando partire il suo gioiello verso la Serie A.

Chi è Branimir Mlacić: rinforzo per Chivu

Branimir Mlacić arriva a Milano per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Chivu. Il tecnico avrà a disposizione un centrale moderno. Fisico strutturato e ottima lettura delle situazioni di gioco, Mlacić è considerato in patria l’erede della grande tradizione dei difensori croati. La sua capacità nel gioco aereo e l’aggressività nell’uno contro uno lo rendono un profilo ideale per il calcio italiano e per le rotazioni della retroguardia interista, che necessitava di forze fresche e futuribili.

Il programma: visite mediche imminenti

Con l’accordo tra i club ormai in cassaforte, mancano solo gli ultimi passaggi formali lato giocatore. L’Inter sta organizzando la logistica per l’arrivo del difensore a Milano: l’obiettivo è prenotare e svolgere le visite mediche già nei prossimi giorni. Superati i test fisici presso l’Humanitas e ottenuta l’idoneità sportiva al CONI, arriverà la firma sul contratto. Chivu attende il suo nuovo difensore: il mercato dell’Inter batte un colpo deciso.