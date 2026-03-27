Mlacic rivela: «Un onore essere contattato da una gigante come l’Inter, ma ecco perché ho scelto l’Udinese». Le parole del difensore croato

Intervistato da Sportske Novosti, il difensore dell’Udinese, Branimir Mlacic, arrivato a gennaio ad Udine, ha raccontato cos’è realmente successo nelle trattative saltate con l’Inter e con la Roma.

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LA VERITA’ SULLE VOCI CHE MI VEDEVANO ALL’INTER O ALLA ROMA – «È un onore essere contattato da un gigante come l’Inter, ma non credo si debbano saltare delle tappe. Spero che arrivi il momento in cui sarò pronto per quel livello. Quanto alla Roma, in quel momento non si è concretizzato e ho optato per l’Udinese».

IL MIO AMBIENTAMENTO AD UDINE – «Mi sono ambientato bene e sto giocando. I miei compagni di squadra mi hanno accolto benissimo, quindi è tutto molto più semplice. Le condizioni sono eccellenti e l’allenatore mi aiuta molto e comunica costantemente con me. Mi hanno detto che non erano sicuri che avrei giocato subito in questa mezza stagione, ma che avrei avuto un’opportunità e un po’ di tempo. Ovviamente, mi sto preparando principalmente per la prossima stagione e sto usando questo periodo per adattarmi».

POSSIBILE PRESTITO IN ESTATE? – «Per ora non è nei miei piani. Mi alleno, lavoro e tutto verrà definito di comune accordo con il club al momento opportuno».