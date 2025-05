Modena, si lavora per la prossima stagione: per la panchina si valuta anche un nome clamoroso! Ecco di chi si tratta

Modena, si lavora per la prossima stagione sportiva: per il ruolo da allenatore si valuta anche un nome incredibile! Le ultime

Il Modena ha concluso una stagione altalenante, centrando la salvezza ma deludendo i tifosi con il mancato accesso ai play-off. Ora la dirigenza si concentra sulla programmazione futura, a partire dalla guida tecnica. A breve è previsto un incontro con l’allenatore Paolo Mandelli, che aveva risollevato la squadra dopo essere subentrato a Bisoli a novembre, ma i recenti risultati negativi potrebbero portare a un nuovo cambiamento.

Un nome che si sta prendendo quota in questo momento, come riportato da Il Resto del Carlino, è quello di Andrea Pirlo, attualmente senza squadra dopo l’esonero dalla Sampdoria. Già sondato in passato, potrebbe ora essere una concreta opzione per il club. Tuttavia, restano in corsa anche altri profili, tra cui Vincenzo Vivarini e, più defilato, Davide Possanzini. La società valuta con attenzione le scelte per impostare al meglio la prossima stagione.