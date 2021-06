Modric: «Arroganza dell’Inghilterra? Colpa dei giornalisti»

Luka Modric, centrocampista della Croazia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di EURO 2020 contro l’Inghilterra

POLEMICHE CON L’INGHILTERRA – «Polemiche ai Mondiali del 2018? Quell’arroganza non deriva dai giocatori o dallo staff della nazionale, ma dalle persone che gli stanno attorno, per esempio giornalisti e commentatori. Di recente non ho letto molto sui giornali, voglio concentrarmi sul calcio».

MOUNT – «Gli ho augurato buona fortuna in finale, tutto qui. Mason ha dimostrato di essere un giocatore di talento con tantissimo potenziale: ha un grande futuro davanti a sé, soprattutto se continuerà a lavorare e investire su se stesso come ha fatto finora».