Modric: «Real Madrid scelta migliore della mia vita»

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, in una intervista ad AS ha parlato della scelta in passato di vestire la maglia dei Blancos.

SCELTA MIGLIORE – «Firmare per questa squadra è stata una delle decisioni migliori della mia vita. Giocare qui è un sogno e non voglio ancora svegliarmi. Sono passate dieci stagioni e all’inizio ciascuna è come se fosse la prima. Abbiamo già vinto quattro titoli quest’anno, ma ci rimangono ancora grandi sfide davanti. Sento l’amore del Real Madrid ogni giorno e provo a restituire in campo».