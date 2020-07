Moggi: «Tante critiche alla Juve poi leggo la classifica e…»

Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha rilasciato un’intervista parlando della sconfitta dei bianconeri col Milan

Ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto Luciano Moggi. Di seguito riportate le parole dell’ex dirigente della Juve dopo la sconfitta contro il Milan.

«Dopo aver sentito tutte le critiche ho letto i giornali e ho detto ‘Fammi vedere la classifica’. Ho pensato che fossimo retrocessi e ho visto che siamo primi, quindi forse qualcuno sbaglia nei giudizi. Se la Juventus è prima in classifica vuol dire che ha fatto quello che doveva fare, purtroppo nel calcio capita una partita storta capita. Nel calcio ognuno deve saper fare il suo lavoro. Cos’è successo ieri? La Juve è andata in campo tranquilla dopo il risultato della Lazio a Lecce, poi ha trovato il gol con Rabiot, poi molto furbescamente Ronaldo ha trovato il 2-0 e la Juve ha acquisito quella tranquillità che nel calcio non ci vuole. Ieri il problema non è stato in difesa, ma in attacco. Quando c’è Dybala crea superiorità numerica, ieri questa cosa qui è mancata. Di fronte c’era un avversario più pimpante, bisogna accettare anche le sconfitte».