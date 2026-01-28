I tifosi italiani si chiedono sempre dove vedere la Champions in TV, specialmente quando scende in campo la propria squadra del cuore. Tra le partite di oggi, che chiuderanno la fase-Campionato della massima competizione europea, c’è anche Monaco-Juventus.

I bianconeri, con l’arrivo di Spalletti, hanno raddrizzato un cammino europeo discontinuo, che poteva costare la qualificazione al playoff. Stasera invece, vincendo e con una combinazione di risultati notevole, la squadra piemontese potrebbe addirittura strappare il pass diretto per gli ottavi di finale.

Nelle prossime righe andiamo a scoprire nel dettaglio dove vedere Monaco-Juventus in streaming.

Guarda Monaco-Juventus su NOW

Monaco-Juventus streaming: tutte le info

Per quanto riguarda la partita in questione della UEFA Champions League, la sfida delle 21:00 sarà disponibile in streaming su NOW, il servizio online di Sky. Per accedere alla diretta è necessario attivare il Pass Sport, disponibile in due opzioni: 19,99 € al mese con vincolo annuale e pagamento mensile oppure 29,99 € per un mese senza impegno.

L’abbonamento comprende non solo Monaco-Juventus, ma anche:

Tutte le competizioni UEFA (Champions, Europa League, Conference League);

Serie A Enilive, Serie C, Premier League, Bundesliga, Ligue 1;

Tennis con US Open, ATP Tour, WTA Tour, ATP Finals e WTA Finals, oltre a Wimbledon;

Formula 1 e MotoGP in esclusiva;

Basket italiano e internazionale (NBA, EuroLeague, EuroCup, Serie A LBA).

Per abbonarsi basta andare sul sito ufficiale di NOW. Nessuna possibilità di vederla invece in streaming gratuito: nel calendario della Champions League su TV8 in chiaro non rientra il match dei nerazzurri.

Monaco-Juventus: le probabili formazioni

Per quanto riguarda la formazione, Spalletti deve ancora chiarire alcuni dettagli. Al centro della retroguardia è aperto il ballottaggio tra Bremer e Gatti, con il brasiliano che al momento sembra avere un lieve vantaggio. Sulla fascia Kostic resta in corsa per partire titolare, ma la candidatura di Cabal tiene viva la competizione. Nel reparto avanzato, invece, Openda e Yildiz paiono certi del posto, mentre l’ultimo slot offensivo dovrebbe andare a Conceição, in vantaggio rispetto a Miretti.

Più lineare lo scenario in casa Monaco. Pocognoli appare orientato a confermare il 4-2-3-1 abituale, con Caio Henrique, Teze, Kehrer e Vanderson schierati a protezione di Kohn. In avanti Balogun sarà il terminale offensivo, con Golovin, Fati e Akliouche pronti a muoversi alle sue spalle sulla linea dei trequartisti.

Ecco le probabili formazioni:

Monaco (4-2-3-1): Kohn; Caio Henrique, Teze, Kehrer, Vanderson; Zakaria, Camara; Golovin, Fati, Akliouche; Balogun.

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Kostic; Conceiçao, Openda, Yildiz.