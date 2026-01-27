Conferenza stampa Spalletti pre Monaco Juventus: le dichiarazioni del tecnico bianconero

Conferenza stampa Spalletti pre Monaco Juventus: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League

Domani torna la Champions League della Juve, attesa dall’ultima gara di League Phase alle 21:00 contro il Monaco allo Stade Louis II .

Nel giorno di vigilia, martedì 27 gennaio, Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alle 18:10 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole.

OPENDA – «Allora lì non è molto il significato della parola, ma è il rapporto che hai con i calciatori che poi ti permette di esprimerti qualche volta in modo un po’ più deciso o che venga interpretato in modo più deciso dall’esterno, ma poi internamente è un modo di fare quotidiano. Poi lui è un calciatore che ha delle caratteristiche… Ha delle qualità ben visibili e ha questo carattere da bravo ragazzo che secondo me lo limita un pochettino. Sente un po’ la pressione, sente un po’ molte cose che che non lo fanno stare tranquillo. Per cui, io penso che dandogli dello spazio, poi piano piano riuscirà a mettere a posto questa difficoltà che ha e domani sera potrebbe essere che lui trovi questo spazio qui».

GIOCARE SENZA PRESSIONE – «Sono curioso anch’io di vedere cosa si possa fare senza l’assillo del risultato. Questa è la migliore condizione che si possa avere, ovvero scendere in campo in Champions League senza la pressione del risultato a tutti i costi. Hai fatto vedere che c’è una buona base ma che la tensione ti può limitare. Qualche cambiamento lo farò ma voglio vedere un livello altissimo di ricerca, di esplorare cose nuove in assoluta libertà»

PAROLE DI CONTE – «Lì per lì pensavo fosse l’intelligenza artificiale, poi mi sono reso conto che era vero. Spererei che si abbiano temi diversi, temi da Champions League».

GIOCHERANNO PER VINCERE – «A me non sembrava di aver detto che non tenteremo di vincere la partita, ma pensavo di aver detto di aggiungere qualcosa alla partita e giocare senza nessun freno. Noi giochiamo per vincere la partita e poi bisogna meritarselo, perché la presunzione viene sempre punita dal Dio del calcio. Poi voglio vedere delle risposte da chi ha giocato meno».

RINNOVO MCKENNIE – «Ha un valore per la squadra, ha grandissima disponibilità, il miglioramento va vissuto come un processo. Ha qualità indubbie, ha personalità e riesce a relazionarsi bene con tutti. Sa fare gol, sa entrare in scivolata per pulire la tua area di rigore. È un giocatore di profilo alto e un giocatore da Juventus. Lui è un leader che ha sempre il sorriso sulla faccia, poi è determinato e tranquillo. Io non parlo di rinnovo e devi chiedere ai dirigente, ma dai suoi comportamenti lui si trova molto bene alla Juventus»

