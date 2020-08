Monchi carica: «Vogliamo la finale di Europa League»

Il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha parlato ai canali ufficiali del club spagnolo prima del match contro la Roma

Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato ai canali ufficiali del club spagnolo prima dell’inizio del match contro la Roma. Le sue parole.

«Questa è una partita chiave per noi, non possiamo tornare indietro e dobbiamo fare questo passo fondamentale per arrivare in finale, raggiungendo così il nostro obiettivo. Dopo una settimana abbastanza difficile, questo è il momento di unirci e regalarci una gioia, quella che tutti meritiamo. Arriviamo alla sfida con la Roma con grandi motivazioni, entusiasmo e voglia. I ragazzi si sono allenati come selvaggi, questa squadra non ha mai mollato e la stagione va premiata con un voto importante già oggi. Se stasera perderemo, sarà solo perché la Roma ci sarà stata superiore… Noi però daremo tutto in campo».