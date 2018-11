Monchi scuote Di Francesco: «Con la Fiorentina non si può sbagliare»

Il ds giallorosso suona la carica prima del match al Franchi: servono i 3 punti

Alla vigilia di Fiorentina-Roma, il dirigente sportivo Monchi sottolinea l’importanza dei tre punti per la squadra di Di Francesco, anche in un campo ostico come quello di Firenze. Il ds spagnolo ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match:«Napoli e Inter non sbagliano e continuano a vincere. Noi anche dovremo vincere per restare al passo. Non possiamo aspettarci altro risultato rispetto alla vittoria oggi, altrimenti la distanza aumenterebbe».

Monchi parla a nome della società giallorossa, che ha bisogno di iniziare una striscia di vittorie per restare al passo delle concorrenti Napoli e Inter, seconde a pari merito, distanti 10 punti: tanti, troppi per una società che deve confermarsi una big del calcio italiano e ha bisogno di accedere alla Champions League per vivere sogni come quello dell’anno scorso. La Fiorentina, che conta 15 punti in campionato come la Roma, è un avversario scomodo da affrontare e da scavalcare in classifica. L’impresa però non è impossibile: la squadra di Di Francesco ha giocato bene al San Paolo e si è fatta beffare sul finale dal Napoli. Monchi e la dirigenza sono stati chiarissimi: non si può più sbagliare.