Che gol Mertens! L’attaccante del Napoli segna una rete superlativa nella partita del Belgio contro Panama ai Mondiali in Russia, il video della sua prodezza

Il Belgio è in vantaggio contro Panama all’inizio della ripresa. La partita si stava mettendo maluccio per gli uomini di Roberto Martinez ma ci ha messo lo zampino Dries Mertens e adesso il Belgio è avanti. Poco dopo l’inizio del secondo tempo l’attaccante del Napoli ha segnato un gol bellissimo. Un gol alla Mertens verrebbe da dire, perché ancora una volta ha tirato fuori il coniglio dal cilindro. Ha lasciato andare un destro al volo di collo pieno dal vertice alto dell’area di rigore e non c’è stato niente da fare per il portiere.

L’estremo difensore di Panama si è tuffato sulla sua destra, ma la palla si è prima alzata e poi è scesa dritta all’angolino basso per un gol veramente eccezionale. Per lui è il primo gol in questo Mondiale ma aveva già segnato una rete all’esordio anche nell’altra rassegna giocata: era il 2014 e mise a segno un gol anche in Belgio-Algeria in Brasile. I tifosi del Napoli saranno contenti per lui, anche se reti del genere ne hanno viste diverse negli anni di militanza in azzurro.