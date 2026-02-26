Mondiale 2026, ufficiale l’accordo con la Rai: in chiaro 35 partite! L’annuncio dell’emittente televisiva di stato, con tutti i dettagli sugli altri match

La tanto attesa ufficialità per tutti gli appassionati sportivi è finalmente arrivata tramite una nota stampa diffusa nelle scorse ore. Durante i mesi estivi di giugno e luglio, la Rai trasmetterà in chiaro e in forma totalmente gratuita un terzo dell’intero palinsesto calcistico dei Mondiali 2026. Questa rassegna iridata si preannuncia storica poiché si svolgerà in ben tre nazioni differenti del continente americano: Messico, Stati Uniti e Canada.

Non si tratterà di una copertura televisiva totale dell’imminente e prestigiosa Coppa del Mondo, ma la televisione di Stato proporrà sui propri canali ben 35 incontri calcistici di altissimo livello. Il pacchetto esclusivo acquisito dall’emittente pubblica comprende la fondamentale partita d’apertura del torneo, le due emozionanti semifinali, l’attesissima finalissima e tutte le eventuali sfide sul campo dell’Italia. Per poter seguire l’intero tabellone della manifestazione sportiva nella sua completa interezza, i tifosi dovranno necessariamente sottoscrivere un abbonamento a pagamento presso un’altra piattaforma privata. Al momento attuale non è ancora chiaro quale servizio televisivo trasmetterà le restanti gare in calendario, ma il nome del broadcaster ufficiale che ha acquisito l’esclusiva sui diritti per la copertura totale della competizione internazionale verrà annunciato pubblicamente solamente nel corso dei prossimi giorni.

Manca ormai davvero pochissimo all’apertura ufficiale del torneo calcistico più atteso dell’anno solare. Il primissimo fischio d’inizio è regolarmente fissato in calendario per l’11 giugno in Messico, dove i padroni di casa affronteranno il Sudafrica nella gara inaugurale. L’Italia è attualmente impegnata nei delicatissimi playoff europei per riuscire a strappare il pass qualificazione. Il prossimo 26 marzo la squadra sfiderà l’Irlanda del Nord. In caso di esito positivo e di un conseguente passaggio del turno preliminare, gli azzurri si giocheranno tutto nella gara decisiva contro la vincente tra Galles e Bosnia ed Herzegovina. In caso di qualificazione definitiva ai Mondiali 2026, l’Italia verrà inserita di diritto nel Gruppo B per incrociare in campo il Canada, il Qatar e la Svizzera. I sostenitori attendono con grande trepidazione i verdetti dal campo verde per poter vivere le calde notti iridate tifando per i propri beniamini davanti ai grandi schermi del servizio televisivo pubblico italiano.

IL COMUNICATO – «A seguito della procedura di gara per l’assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo FIFA 2026™, Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri – che includono la partita d’apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale – oltre ai diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione.

Ai fini della massima esposizione in Italia della Coppa del Mondo FIFA 2026™, RAI garantirà un’ampia copertura del torneo, mediante la trasmissione di almeno 32 partite su Rai 1 e l’offerta di highlights e clip di tutti gli incontri della competizione in ogni notiziario, programma e contenitore sportivo (inclusi gli account ufficiali Rai sui social media)»