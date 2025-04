Mondiale per Club, ecco tutto quello che devi sapere - Calcio News 24

Dal 15 giugno al 13 luglio 2025, negli Stati Uniti, si scriverà una nuova pagina nella storia del calcio. Non si tratta di una semplice variazione di calendario, né di una tradizione che si rinnova. Il Mondiale per Club si presenta con una veste del tutto nuova, ampliando i propri confini a 32 squadre e promettendo un mese di calcio senza confini geografici. Una trasformazione che, nelle intenzioni della FIFA, dovrebbe segnare una svolta duratura.

Il torneo, visibile integralmente su DAZN anche in modalità gratuita, si svilupperà attraverso una prima fase a gironi – otto gruppi da quattro squadre – con partite secche e senza ritorni. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno agli ottavi di finale. Qui inizierà la fase a eliminazione diretta, fino alla finale del MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Nessuna partita per il terzo posto, nessuna seconda occasione.

Il disegno dei gironi e il cammino delle italiane

L’Italia sarà rappresentata da Inter e Juventus, rispettivamente inserite nei gruppi E e G. L’Inter se la vedrà con avversari di tradizione come River Plate e Monterrey, mentre la Juventus dovrà affrontare il Manchester City campione d’Europa, oltre a Wydad Casablanca e Al Ain. Le date e gli orari degli incontri sono già fissati, ma la certezza su chi riuscirà a superare la fase iniziale resta un’incognita affascinante.

Nel frattempo, ancora sospeso in una nube di incertezza è il destino dell’ultima squadra qualificata: una contesa tra Los Angeles FC e Club América potrebbe riempire il posto lasciato vacante dal León, escluso per motivi regolamentari legati alla multiproprietà. Un dettaglio apparentemente marginale, ma che potrebbe cambiare le carte in tavola per più di un girone.

Un torneo dal montepremi senza precedenti

Un miliardo di dollari. È questa la cifra che la FIFA ha destinato al primo Mondiale per Club nella nuova formula. Partecipare garantirà comunque una cifra considerevole (fino a 36 milioni di euro per alcuni club europei), mentre vincere la competizione potrebbe fruttare premi vicini ai 117 milioni. Una posta in palio che spinge ogni squadra a non considerare la manifestazione come un semplice evento espositivo. L’effetto collaterale? Una nuova pressione che, inevitabilmente, accompagnerà ogni fischio d’inizio.

Un trofeo per pochi eletti

Realizzato da Tiffany & Co., il trofeo del Mondiale per Club non è una coppa tradizionale. Placcato in oro 24 carati, decorato con incisioni che raccontano la storia del calcio mondiale, sarà consegnato solo a una squadra. I dettagli del design, dalle mappe geografiche agli alfabeti Braille, restituiscono un senso di esclusività. Sul piatto, inciso: “A coloro che detengono questo trofeo, la storia appartiene a voi”.

Una replica verrà donata ai campioni di ogni edizione, scolpendo il loro nome tra le stelle. Ma il vero riconoscimento sarà più difficile da conservare: quello della memoria collettiva.

Novità regolamentari in arrivo

L’edizione 2025 sarà anche un laboratorio sperimentale: arbitri con bodycam e la “regola degli otto secondi” per i portieri promettono di cambiare radicalmente alcuni automatismi delle partite. Due innovazioni pensate per aumentare la trasparenza e l’intensità del gioco, anche se non senza perplessità da parte di chi teme un eccesso di controllo tecnologico.

Anche il calendario del calciomercato italiano subirà variazioni per l’occasione, con una finestra straordinaria di dieci giorni aperta a giugno, per permettere a Inter e Juventus di rafforzare le proprie rose prima della partenza per gli Stati Uniti.

Dove tutto accadrà

Gli impianti selezionati raccontano da soli l’ambizione del progetto: dal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta al Rose Bowl di Los Angeles, fino all’Hard Rock Stadium di Miami. Dodici arene spettacolari che ospiteranno le 63 partite previste, in un’estate americana che si preannuncia torrida non solo per le temperature.

Non mancano le curiosità: tra i palcoscenici scelti figura anche il Lumen Field di Seattle, casa dei Sounders, il club statunitense che sogna di superare il primo turno proprio davanti al pubblico di casa.

E mentre cresce l’attesa per la musica ufficiale del torneo – sarà “Freed from Desire” di Gala – resta ancora una domanda senza risposta. Chi riuscirà a conquistare il primo Mondiale per Club nella nuova formula? La risposta arriverà solo dopo un mese di sfide serrate. E, come ogni buon cliffhanger che si rispetti, la storia – quella vera – deve ancora essere scritta.