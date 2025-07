Mondiale per Club: sotto con le semifinali  - Calcio News 24

Il Mondiale per Club sta per volgere al termine e per le 4 squadre rimaste sono rimasti due grandi scogli da superare: semifinale e poi eventuale finale. La prima edizione di questa manifestazione con questo nuovissimo format ha suscitato tanto interesse, anche perché non sono mancati affatto i colpi di scena. L’ultimo sicuramente è stato il colpo dell’Al Hilal di Simone Inzaghi agli ottavi di finale contro il Manchester City, Al Hilal che poi però non è riuscito a superare la Fluminense nel turno successivo. I brasiliani, infatti, rappresenteranno l’unico club sudamericano e non europeo presente alle semifinali, considerando il fatto che le altre tre qualificate sono Chelsea, PSG e Real Madrid. Fluminense-Chelsea e PSG-Real Madrid saranno gli accoppiamenti, con il PSG dato per favorito per il passaggio del turno e non solo, tanto che le quote su chi vince il Mondiale per Club parlano chiaro e mostrano come sia ad oggi la squadra favorita per la conquista del titolo. A proposito di semifinali, quindi, andiamo a scoprire insieme in maniera dettagliata ed approfondita cosa ci possiamo aspettare da entrambe le gare.



Fluminense-Chelsea



La prima semifinale, anche in ordine cronologico, sarà quella tra Fluminense e Chelsea, che si disputerà martedì 8 luglio alle ore 21:00 italiane al MetLife Stadium di New York.

Il cammino del Fluminense

Il cammino della squadra allenata da Renato Portaluppi è stato fino a questo momento sorprendente e strepitoso, a partire dalla fase a gironi. La Fluminense, infatti, ha chiuso il girone F al secondo posto con 5 punti in 3 partite dopo aver pareggiato 0-0 con Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns e dopo aver vinto con il risultato di 4-2 ai danni dell’Ulsan Hyundai. Passato il turno, agli ottavi di finale è stata la volta dell’Inter, sorprendentemente eliminata con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Cano ed Hercules. La vittoria è arrivata anche ai quarti di finale contro l’Al Hilal: dopo aver siglato il gol del vantaggio con Martinelli e dopo essere stati raggiunti all’inizio della seconda frazione di gioco da Marcos Leonardo, i sudamericani si sono riportati avanti in maniera definitiva nuovamente con il gol di Hercules, decisivo in queste fasi finali.

Il cammino del Chelsea





Dall’altra parte c’è il Chelsea. I ragazzi di Enzo Maresca, freschi vincitori della Conference League, hanno passato il girone D piazzandosi al secondo posto con 6 punti in 3 partite, alle spalle del Flamengo e sopra a Espérance e Los Angeles FC. I Blues hanno faticato e non poco agli ottavi di finale contro il Benfica, venendo raggiunti nei minuti di recupero dei tempi regolamentari dal rigore segnato da Di Maria. Dopodiché i supplementari si sono messi da subito in discesa grazie alla doppia ammonizione e conseguente espulsione di Prestianni, alla quale sono seguite le reti di Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury-Hall. Insidioso anche lo scontro ai quarti contro un’altra squadra brasiliana: il Palmeiras. Dopo i gol di Palmer per il Chelsea e di Estêvão per il Palmeiras, è stato decisivo in favore degli inglesi l’autogol nel finale di Weverton.

Le probabili formazioni





Fluminense-Chelsea è perciò alle porte e i ragazzi di Portaluppi potrebbero scendere in campo con il solito 3-5-2 con Fabio tra i pali e Ignacio, Thiago Silva e Thiago Santos a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo, da destra verso sinistra, spazio a Samuel Xavier, Bernal, Hercules, Nonato e Fuentes, mentre davanti è pronto il tandem offensivo composto da Arias e Cano. Il Chelsea, invece, scenderà in campo molto probabilmente con il 4-2-3-1. In porta c’è Sanchez, sulla linea di difesa si schiereranno probabilmente Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella. La coppia di centrocampo sarà formata da Enzo Fernandez e James, mentre alle spalle dell’unica punta, Joao Pedro, dovrebbero disporsi Palmer, Nkunku e Pedro Neto.





PSG-Real Madrid





Quella che sarebbe potuta essere senza ombra di dubbio una finale di Champions sarà invece una semifinale del Mondiale per Club. PSG e Real Madrid, infatti, si affronteranno mercoledì 9 luglio alle ore 21:00 italiane al MetLife Stadium per strappare un pass per la finalissima della competizione.

Il cammino del PSG

I parigini vanno alla ricerca del quinto trofeo stagionale. Dopo la Supercoppa francese, la coppa nazionale, la Ligue 1 e la Champions League stravinta poche settimane fa contro l’Inter con il clamoroso risultato di 5-0, è la volta del Mondiale per Club. Il cammino dei francesi anche in questa competizione è stato quasi netto: i ragazzi di Luis Enrique, infatti, hanno chiuso il gruppo B al primo posto con 6 punti in 3 partite sopra a Botafogo (unica sconfitta per 0-1), Atletico Madrid e Seattle Sounders FC. Gli ottavi di finale contro l’Inter Miami di Lionel Messi si sono rivelati essere una vera e propria passeggiata, il match è stato archiviato già nella prima frazione di gioco sul definitivo punteggio di 4-0. Più complessi i quarti di finale contro il Bayern Monaco, sbloccati solo al minuto 78 dalla rete di Doué e chiusi in 9 vs 11 sul risultato di 2-0 nei minuti di recupero grazie al gol del solito Dembelé. Nel mezzo, infatti, ci sono state le espulsioni dirette di Willian Pacho e Lucas Hernandez, che non disputeranno quindi la semifinale.





Il cammino del Real Madrid

Percorso quasi netto anche per il Real Madrid, che ha passato il girone H al primo posto con 7 punti in 3 partite piazzandosi sopra ad Al Hilal, Salisburgo e Pachuca. Di misura, poi, i ragazzi di Xabi Alonso hanno passato gli ottavi e i quarti di finale. Contro la Juventus è bastato il gol ad inizio secondo tempo di Gonzalo Garcia, mentre contro il Borussia Dortmund la partita, ben indirizzata, ha rischiato di prendere una piega clamorosa nel finale. I Blancos si sono trovati avanti 2-0 con i gol di Gonzalo Garcia e Fran Garcia, poi nei minuti di recupero è successo di tutto. Al 92esimo Beier ha regalato qualche speranza ai tedeschi, due minuti più tardi Mbappé ha riportato il Real avanti di due. A far tremare gli spagnoli è stata l’espulsione di Huijsen negli istanti finali del match con conseguente calcio di rigore trasformato da Guirassy, che non è bastato però ad allungare la partita fino ai supplementari. Il quarto di finale, quindi, si è chiuso sul punteggio di 3-2 in favore dei Blancos.





Le probabili formazioni

Per quanto concerne le probabili formazioni, Luis Enrique in vista della grande sfida dovrà fare i conti con le assenze di Pacho e Lucas Hernandez. Il PSG scenderà in campo molto probabilmente con il classico 4-3-3 con Donnarumma tra i pali e Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes a comporre la linea difensiva. A centrocampo non ci dovrebbero essere sorprese, spazio a Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz. Il tridente offensivo, invece, sarà formato da Kvaratskhelia, Doué e Dembelé. Le probabilità di vedere il Real Madrid a specchio, con caratteristiche però differenti, sono piuttosto alte. In porta ci sarà il solito Courtois, mentre in difesa si disporranno Alexander-Arnold, Rudiger, Raul Asencio e Fran Garcia. In mezzo al campo prenderanno posto Valverde, Tchouameni e Bellingham. Davanti spazio ad Arda Guler, Gonzalo Garcia e Vinicius.