«Mondiale 2026, sono troppe 48 squadre»

«Godiamoci quest’ultimo Mondiale a 32 squadre, amici, che già sono troppe, perché dal prossimo si farà prima a dire chi non parteciperà alla Coppa del mondo (probabilmente l’Italia) che non a fare l’elenco di chi giocherà la fase finale in Stati Uniti, Messico e Canada».

Inizia così un articolo firmato da Jack O’Malley su Il Foglio, che già guarda al torneo del 2026 allargato a dismisura: «Saranno 48 le nazionali impegnate, divise in 16 gruppi da 3 squadre ciascuno, le prime e le seconde che passano si scontrano ai sedicesimi di finale. Io capisco che “Gianni migrante gay per un giorno” Infantino voglia aumentare gli incassi della Fifa, ma trasformare il Mondiake in un’orgia ha sì il vantaggio che più si è e più ci si diverte, ma anche il rischio di prenderla non piace».