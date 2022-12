Mondiali 2026, Wenger: «Format dei gironi ancora da definire»

Arsene Wenger parla della prossima edizione del mondiale e del format dei gironi a tre squadre: «Non c’è ancora niente di deciso»

Qatar 2022 è appena agli ottavi di finali, ma la FIFA pensa già ai prossimi del 2026 in Nord America – USA, Canada e Messico – in cui potrebbe esordire un nuovo format per la fase a gironi, con tre squadre per gruppo. A questo riguardo ha parlato Arsene Wenger, capo della commissione sviluppo del calcio.

«Non è ancora stato deciso come sarà strutturato il torneo dei prossimi Mondiali. Lo deciderà il Consiglio del prossimo anno. la formula della prima fase potrebbe essere molteplice. Ci saranno 48 nazionali, ma il formato non è stato ancora deciso. C’è l’opzione dei 16 gironi da tre squadre, ma anche quella dei 12 gruppi da quattro. Oppure si potrebbe dividere il ‘tabellone’ con due prime fasi distinte da 24 squadre l’una. La decisione finale spetterà al Consiglio Fifa del prossimo anno»