Monza, Birindelli si salva e non affonda: «Buona gamba, come il papà»

Nonostante la sconfitta contro la Roma, tra le fila del Monza spicca la buona prestazione di Birindelli

Nonostante il pesante 3-0 subito contro la Roma, che significa quarta sconfitta in quattro partite, tra le fila del Monza c’è chi si è salvato. Si tratta di Samuele Birindelli da 6,5 in pagella per La Gazzetta dello Sport.

IL GIUDIZIO – «Buona gamba e buona predisposizione alle discese, come il papà. Non sempre preciso con i cross ma resta al momento la miglior benzina per gli attaccanti. In copertura tiene botta».