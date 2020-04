Monza, Brocchi: «Non chiudere la stagione sarebbe un rammarico»

Nel corso di una diretta Instagram organizzata da Firenzeviola.it, Christian Brocchi è intervenuto parlando della ripresa della stagione

Christian Brocchi, tecnico del Monza, è intervenuto durante la diretta Instagram organizzata da Firenzeviola.it per la raccolta fondi “FV per OSMA Onlus” in favore dell’Ospedale di Ponte a Niccheri. Le sue parole.

SERIE C – «L’universo calcio non va sottovalutato: nella nostra categoria ci sono squadra che hanno fatto la storia del calcio italiano. Se dovessi decidere io, penso che la prima cosa da fare è non essere egoisti. Affidiamoci a chi ne sa più di noi ma pensiamo che il calcio è la terza azienda d’Italia: cerchiamo di capire che il calcio emoziona, voglio vedere cosa facciamo senza calcio».

MONZA – «Sto cercando coi miei ragazzi di avere sempre un contatto costante nel caso in cui dovessimo riprendere, poi però è chiaro che manca tutto della vita quotidiana e non è semplice stare lontano dal campo. I miei ragazzi hanno fatto qualcosa di molto importante, con la voglia di fare bene in questa stagione. Serve un po’ tempo per vedere qualcosa. A Firenze avete visto che calcio abbiamo giocato, ci siamo giocati la partita in modo aperto: adesso stiamo disputando un modo importante e c’è il rammarico di non chiudere l’annata».