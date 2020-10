Mattia Finotto ha subito un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio nel match tra Monza e Chievo. Previsto uno stop di 5-6 mesi per l’attaccante

Tegola per il Monza. Il club biancorosso dovrà fare a meno per diversi mesi di Mattia Finotto, dopo il grave infortunio al crociato del ginocchio rimediato dall’attaccante nell’ultima gara del campionato di Serie B persa contro il Chievo.

Il tecnico Brocchi non potrà utilizzare il centravanti almeno per cinque mesi, come recita il comunicato ufficiale del Monza: «Mattia Finotto, che si era infortunato nel corso della gara di sabato contro il Chievo Verona, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro».

Il comunicato della società brianzola specifica: «Nelle prossime ore verranno decise le modalità di intervento chirurgico. I tempi di recupero sono stimati in circa 5/6 mesi».