Monza, Galliani: «Stroppa mi ha chiesto spiegazioni, ma questo è il calcio. Palladino? Vi spiego la scelta»

Adriano Galliani, ad del Monza, è intervenuto in conferenza stampa durante la presentazione di Palladino parlando di Stroppa. Le sue dichiarazioni:

«Stroppa? Mi ha fatto una domanda legittima: ‘perché mi esonerate?’ Il calcio è questo, quando non arrivano i risultati il gioco prevede che si può esonerare un tecnico. Inutile fare discorsi etici, il Monza è ultimo in classifica e ha deciso di cambiare la guida tecnica. Abbiamo scelto Raffaele Palladino, non è un traghettatore. È l’allenatore del futuro, il perché è molto semplice, ha cominciato molto bene il suo percorso. Mi sento di dare un grande abbraccio a Giovanni e ringraziarlo per averci portato in Serie A soltanto tre mesi fa».

PALLADINO – «Avevamo in mente anche altri ma poi la scelta è ricaduta su di lui. Siamo convinti possa fare bene perché ha dentro le stimmate del grande allenatore».

MONZA – «Ho preso una decisione coraggiosa, non mi sono candidato al Senato perché voglio dedicarmi al Monza a tempo pieno. Voglio dare il mio contributo per mantenere la categoria».