Monza, Galliani: «Non abbiamo paura a dirlo, vogliamo la Serie A»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a El Pais delle ambizioni del club brianzolo.

GALLIANI – «Quando siamo arrivati era un disastro totale. Non si poteva giocare nel nostro stadio, il centro di allenamento era in condizioni disastrose. Abbiamo ricostruito tutto l’impianto di illuminazione. Non abbiamo paura di dichiarare i nostri obiettivi di ascesa. E’ già successo spesso che sulla spinta della vittoria in Serie C si possa raggiungere la Serie A. Non sarebbe la prima volta e speriamo che si possa ripetere».