Monza, interesse per lo svincolato Josè Mauri per il centrocampo

Il Monza starebbe pensando allo svincolato Josè Mauri per rafforzare il proprio centrocampo in vista del campionato di Serie B

Adriano Galliani starebbe pensando a Josè Mauri, ex giocatore di Parma e Milan, per rafforzare il centrocampo del Monza in vista del prossimo campionato di Serie B secondo quanto riportato da Seriebnews.com.

Il giocatore argentino è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Talleres in patria. Al Monza ritroverebbe proprio l’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, che lo portò in rossonero nel 2015 dopo essersi messo in mostra con il Parma.