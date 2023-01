Monza-Karsdorp, i brianzoli continuano a seguirlo: le ultime

Rick Karsdorp, esterno della Roma, continua a essere sulla lista di gradimento del mercato del Monza, a maggior ragione con il mancato arrivo di Lirola

Rick Karsdorp, esterno della Roma, continua a essere sulla lista di gradimento del mercato del Monza, a maggior ragione con il mancato arrivo di Lirola.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i brianzoli vorrebbero portare l’olandese in Lombardia con la formula del prestito, formula non gradita per i capitolini. La società continua a monitorare la situazione, ma attenzione anche dalla Premier.