Niente Monza per Nandez: l’agente dell’urugaiano conferma la permanenza al Cagliari: «È irremovibile, vuole restare in Sardegna»

Niente Monza per Naithan Nandez. Il calciatore uruguaiano ha deciso per la permanenza al Cagliari. Decisione confermata dal suo agente, Pablo Bentancur che ha parlato così a calciomercato.it:

«Prima di tutto, il mio mestiere è quello di consigliare ai miei assistiti quello che veramente può aiutare la loro carriera. Giocare in questa Serie B, una delle più competitive degli ultimi venti anni, è molto difficile. Ma io penso che Nandez possa tranquillamente essere protagonista in Serie A, anche in una squadra importante. È vero che ci sono stati gli interessamenti di tutti questi club, ma il giocatore ha passato un brutto anno e dopo l’infortunio non ha potuto aiutare il Cagliari a salvarsi, come aveva fatto la stagione precedente. Nandez mi ha comunicato la volontà di rimanere al Cagliari per tornare in Serie A la prossima stagione con la maglia rossoblù. È irremovibile, vuole restare in Sardegna. È assolutamente convinto di questa decisione, nonostante la serietà di una società come il Monza sia nota. Nandez non vuole lasciare il Cagliari, è una sua decisione ed è stato molto chiaro e deciso».