Cagliari, addio Nandez last minute: ci pensa una neopromossa in Serie A

Calciomercato Cagliari: Nandez potrebbe dire ai rossoblù nelle ultime battute di questa finestra di trattative

La finestra di calciomercato estivo è vicino alla chiusura. Il Cagliari resta con il fiato sospeso per quanto riguarda il futuro di Nahitan Nandez. Il Monza, come riportato da La Gazzetta dello Sport, resta una delle squadre più interessate al centrocampista della squadra di mister Fabio Liverani.

Il centrocampista numero 8 resta tra i nomi più vociferati per quanto riguarda le partenze. Nandez è in lizza come papabile colpo last-minute di questa sessione di calciomercato. Adriano Galliani fiuta l’affare, ma prima il Monza necessita di sbloccare alcune partenze.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARI NEWS 24