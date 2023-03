Monza, Palladino: «Cerchiamo continuità, ma sarà dura»

Conferenza stampa Palladino, l’allenatore del Monza ha parlato in vista della sfida al Verona: le dichiarazioni

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato alla vigilia della sfida con il Verona.

PAROLE- «Il nostro obiettivo è di migliorarci di giorno in giorno. Ogni calciatore ci tiene a migliorarsi individualmente e così facendo si migliora anche a livello collettivo. Credo molto nel nostro lavoro. Sappiamo che affronteremo una squadra che ha bisogno di punti. Siamo consapevoli che l’ambiente non sarà facile ma vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni. Dany Mota Carvalho non è ancora in gruppo, sta facendo un lavoro differenziato ma conto di recuperarlo per la Cremonese. Rovella invece dovrebbe tornare dopo la sosta. Ranocchia ha recuperato ed è disponibile».