Monza, Palladino: «Miglior primo tempo stagionale. Carlos Augusto un top»

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato dopo il pareggio dei suoi ragazzi contro la Cremonese: le dichiarazioni

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato così a Dazn dopo il pareggio con la Cremonese.

RISULTATO – «Sicuramente c’è rammarico perchè abbiamo fatto il miglior primo tempo da quando sono arrivato qui. Abbiamo creato diverse palle gol contro una squadra venuta qui per difendersi. Dovevamo sbloccarla nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo preso gol con una lettura sbagliata nell’uscita da dietro. Ma sono orgoglioso dei ragazzi, hanno avuto una bella reazione».

COSA E’ SUCCESSO NELLA RIPRESA – «In questo momento non so rispondere. Ci manca questo step, abbiamo sempre quel calo di 10/15 minuti. Dobbiamo esser bravi a tenere per 90 minuti, quello è il mio rammarico. Ripartiamo da queste piccole cose, analizziamole ma io sono super soddisfatto della prestazione, partite simili le ho viste anche perdere. Siamo stati bravi a riprenderla subito, chi è entrato ha dato una grande mano».

CARLOS AUGUSTO – «E’ un top della Serie A. Trovare un quinto con questa qualità, che dà sempre il suo apporto in termini di gol e assist, non è facile. Esterni così in Italia non ce ne sono e per me può crescere ancora tanto. Ci sono momenti nella partita in cui si assenta un po’, ma se tiene 90 minuti può fare una carriera da top».