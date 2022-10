Monza, Palladino: «Vittoria che dà morale, ma chiedo ancora questo»

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato dopo la vittoria della formazione brianzola contro la Sampdoria

VITTORIA – «Sono felice per i miei calciatori. Gliel’ho detto anche prima della partita. Ho alzato i carichi di lavoro nelle due settimane. Se lavori in allenamento, lo riporti in partita. Siamo stati bravi a vincere i duelli e a lavorare senza palla. Hanno messo grande qualità in campo e sono davvero felice».

ERRORI – «Vorrei vedere più coraggio dalla mia squadra, soprattutto nel vincere i duelli. Alzare il baricentro della squadra. Nel primo tempo potevamo fare meglio. C’erano linee di passaggio. Noi potevamo fare meglio in alcuni aspetti: dobbiamo sempre crescere come squadra. Ma vedo grande predisposizione al lavoro e questa vittoria ci dà tanto morale. Venire qui, in questo stadio e fare una partita di personalità ci dà soddisfazione».

