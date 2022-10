Monza, Pessina: «Vi spiego perchè ho scelto di tornare qui»

Matteo Pessina, centrocampista e capitano del Monza, ha parlato del suo ritorno in Brianza: le dichiarazioni

Matteo Pessina ha parlato del suo ritorno al Monza ai canali ufficiali AIC.

LE PAROLE – «No, tornare qui a Monza non lo considero un passo indietro. Per due anni all’Atalanta abbiamo giocato la Champions, è vero, però l’anno scorso siamo arrivati ottavi, fuori dalle Coppe ed è capitata questa occasione, la prima e storica Serie A del Monza: per me è un onore. Poi qui c’è un grande progetto e anche per questo ho detto sì».