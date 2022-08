Monza, Petagna: «Le sconfitte aiutano a crescere. Nessun dramma. Napoli? Vincerà lo Scudetto»

Andrea Petagna, attaccante del Monza, ha parlato della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Andrea Petagna, attaccante del Monza, ha parlato della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

CLIMA – «Sapevamo non sarebbe stato facile perché la squadra e diversi giocatori sono alla prima esperienza in Serie A. Abbiamo avuto l’approccio giusto ma ci è mancato qualcosa. Il campionato è lungo e abbiamo iniziato con due avversarie difficili».

CALENDARIO – «Avremo altre due sfide difficili contro Roma e Atalanta. Dopo la pausa per le nazionali cambieremo passo. Nessun dramma, le sconfitte fanno male ma devono aiutarci a crescere. Il nostro obiettivo resta quello della salvezza»

NAPOLI – «Se non mi avessero chiamato Berlusconi e Galliani sarei rimasto perché tutti volevano che io restassi là. Difronte a certe chiamate non puoi dire no. Rammarico? Non aver vinto lo Scudetto lo scorso anno».

ROMA – «Sfidare Mou sarà bellissimo e cercherò di dare il massimo per aiutare la squadra. Spero di segnare come già successo in passato ma ci tengo a conquistare un risultato positivo. Loro possono puntare in alto e con un organico così possono sognare».

SCUDETTO – «Vincerà il Napoli. Ha tutto per riuscire a vincere compreso un pubblico eccezionale».