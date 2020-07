Monza protagonista di una serie tv? Ecco l’idea di Netflix

Il Monza di Berlusconi, Galliani e Brocchi potrebbe essere l’oggetto di una serie su Netflix: ecco il clamoroso scenario

Netflix starebbe seriamente pensando a far diventare la storia recente del Monza una serie tv. Proprio per la sua storia particolare, e anche per la storia de suo proprietario, Silvio Berlusconi, il colosso statunitense ci sta pensando seriamente.

Come riporta Tuttosport, Netflix potrebbe realizzare un docu-film come quello già prodotto per il Sunderland in Inghilterra, dal titolo “Sunderland ‘Til I Die”.