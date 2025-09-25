Monza, l’addio di Paolo Berlusconi: «Saluto dopo anni meravigliosi». L’ex presidente onorario conclude la sua esperienza nel club

Monza, il saluto di Paolo Berlusconi: «Saluto dopo anni meravigliosi». L’ex presidente onorario, figura di garanzia e supporto dal 2018, conclude la sua esperienza nel club

Il Monza saluta un altro pezzo della sua storia recente, quella indissolubilmente legata alla famiglia Berlusconi. Dopo la dolorosa scomparsa di Silvio, anche il fratello Paolo Berlusconi ha ufficializzato la sua uscita dal CdA del club brianzolo. Un addio che chiude un capitolo straordinario durato cinque anni, un periodo in cui il Monza ha vissuto una trasformazione radicale, passando dalla Serie C alla Serie A e realizzando il sogno di una vita per la città e per la famiglia stessa.



L’EREDITÀ DI SILVIO E IL PERCORSO COMMOVENTE

«Saluto il Monza dopo anni meravigliosi. Grazie al dottor Galliani che ha onorato al massimo grado la memoria di mio fratello, compiendo un capolavoro». Con queste parole Paolo Berlusconi ha suggellato il suo distacco, esprimendo profonda gratitudine ad Adriano Galliani, l’amministratore delegato che ha saputo tradurre in realtà la visione di Silvio. Il percorso, iniziato con la promessa di portare il Monza in Serie A, è stato un “capolavoro” di gestione e passione, trasformando una squadra di Serie C in una solida realtà del massimo campionato italiano. L’addio di Paolo non è un fulmine a ciel sereno, ma la naturale conclusione di un’era, seppur con la consapevolezza che l’eredità lasciata è immensa.



IL RUOLO DI PAOLO: DALLA PRESIDENZA ONORARIA AL SUPPORTO FONDAMENTALE

Paolo Berlusconi, pur non essendo stato il volto pubblico più esposto, ha giocato un ruolo chiave. Dal 2018, infatti, aveva ricoperto il ruolo di presidente onorario, una figura di garanzia e supporto alla gestione quotidiana. La sua presenza, discreta ma costante, ha rappresentato un pilastro per il club, specialmente nei momenti di maggiore incertezza o nelle decisioni strategiche. Il suo passo indietro coincide con la riorganizzazione societaria post-Silvio, un processo inevitabile che vede il Monza proiettato verso un futuro in cui dovrà camminare con le proprie gambe, pur mantenendo saldi i valori e i principi instillati dalla famiglia Berlusconi.



IL FUTURO DEL MONZA: OLTRE L’ERA BERLUSCONI

Ora il Monza si trova di fronte a una nuova sfida: mantenere la stabilità e la competitività in Serie A senza il supporto diretto della famiglia Berlusconi. La gestione di Adriano Galliani rimane il punto fermo, un’ancora di esperienza e competenza fondamentale per garantire la continuità del progetto. Il club brianzolo dovrà dimostrare di aver assorbito appieno la mentalità vincente e la capacità di sognare in grande che gli sono state trasmesse, proiettandosi verso un futuro che, pur privo di una figura così iconica, dovrà continuare a onorare la memoria di chi ha reso possibile il “miracolo Monza”.