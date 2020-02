Morata: «Juve favorita in Champions, spero di non vederla mai più»

Alvaro Morata parla anche della Juve dopo la vittoria del suo Atletico Madrid sul Liverpool in Champions. Le parole dello spagnolo

L’Atletico Madrid vince sul Liverpool e sogna in vista del ritorno degli ottavi di Champions League. Dopo il match, Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando anche un possibile incrocio con la Juve.

«Juve? Preferisco non vederla mai più in Champions League. Penso che la Juve, il Liverpool e il Psg, anche se ha perso oggi, siano favorite, in Champions League non si sa mai» ha dichiarato lo spagnolo.