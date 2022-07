Morata Juventus, nuova proposta per il prestito: la riposta dell’Atletico Madrid

Calciomercato Juventus: i bianconeri propongono un nuovo prestito per Morata, la risposta dell’Atletico Madrid

La Juventus lavora sul calciomercato per regalare a Massimiliano Allegri il perfetto vice Vlahovic.

Profilo perfetto per occupare questi ruoli è quello di Alvaro Morata, per il quale sarebbe già stata presentata una nuova proposta di prestito. Offerta subito rispedita al mittente da parte dell’Atletico Madrid, che per liberare il giocatore punta solamente ad una cessione a titolo definitivo. Nuovi aggiornamenti attesi nei prossimi giorni, come scrive Tuttosport.

