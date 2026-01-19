Morte Commisso, tre giorni di lutto tra New Jersey e New York: il programma per i funerali del presidente della Fiorentina

Inizia oggi il lungo e doloroso addio a Rocco Commisso. Saranno tre giorni di profonda commozione tra il New Jersey e New York per onorare la memoria del Presidente della Fiorentina, scomparso sabato scorso lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del calcio e dell’imprenditoria. Come reso noto dal programma ufficiale delle esequie, la comunità italoamericana e una delegazione del club si stringeranno attorno alla famiglia, in particolare alla moglie Catherine e al figlio Joseph, per l’ultimo saluto a un uomo che ha segnato indelebilmente la storia recente dei Gigliati.

Il feretro sarà esposto oggi e domani presso la Vander Plaat Vermeulen Memorial Home a Franklin Lakes, nel New Jersey, per permettere a colleghi, amici e conoscenti di porgere le proprie condoglianze. Il momento più solenne, secondo quanto riportato dalle comunicazioni organizzative, è fissato per mercoledì 21 gennaio: i funerali si terranno alle ore 10 locali (le 16 in Italia) nella prestigiosa cornice della Fifth Avenue a Manhattan, a due passi dal Rockefeller Center. Successivamente, il patron riposerà per sempre nel Maryrest Cemetery & Mausoleum a Mahwah.

Nonostante le complessità burocratiche legate ai visti, una rappresentanza della Società Viola è riuscita a partire per gli Stati Uniti. A guidarla c’è il Direttore Generale Alessandro Ferrari, accompagnato dall’architetto Marco Casamonti e dal costruttore Giovanni Nigro, figure chiave nella realizzazione del Viola Park, il centro sportivo all’avanguardia che resta il grande lascito di Commisso. La squadra, impegnata nella preparazione degli impegni di campionato, resterà in Italia e seguirà la cerimonia a distanza.

Alle esequie sono attese personalità di spicco: dai vertici di Mediacom ai rappresentanti della Columbia University. Tra i presenti, come filtrato nelle ultime ore, dovrebbero esserci anche il dottor Luca Pengue, l’ex Direttore Sportivo Daniele Pradè e la sindaca di Firenze Sara Funaro, in rappresentanza della città. In memoria del Presidente, sarà possibile effettuare donazioni a importanti centri medici statunitensi. Una messa di suffragio sarà celebrata prossimamente anche nel Duomo di Firenze.