La UEFA ha deciso di disporre un minuto di silenzio dopo la morte di Diego Armando Maradona

A seguito della morte di Diego Armando Maradona, scomparso oggi 25 novembre per un arresto cardiorespiratorio, la UEFA ha deciso di disporre un minuto di silenzio su tutti in campi prima dell’inizio delle partite di Champions League ed Europa League per ricordare la leggenda argentina.