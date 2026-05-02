Morto Alex Zanardi, addio a soli 59 anni: il mondo dello sport perde uno dei suoi volti più amati

Morto Alex Zanardi, è scomparso a 59 anni la leggenda del motorsport ed ex pilota di Formula 1. Un’icona di coraggio e di sacrificio

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, morto a 59 anni. L’annuncio è arrivato dalla famiglia, che in questi anni aveva sempre mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni. Dopo il terribile incidente automobilistico del 2001, che lo costrinse all’amputazione delle gambe, Zanardi aveva riscritto la propria vita trasformando il dolore in una nuova, straordinaria carriera nel paraciclismo: quattro ori e due argenti tra Londra 2012 e Rio 2016, diventando uno dei simboli più luminosi dello sport paralimpico mondiale.

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Nel 2020 un altro drammatico incidente, durante una gara di beneficenza in handbike sulle strade del senese, aveva segnato l’inizio di un lungo percorso tra interventi e riabilitazione. Da allora, il silenzio della famiglia aveva accompagnato la speranza di milioni di tifosi. Bolognese, amatissimo per il suo coraggio e la sua inesauribile passione, Zanardi se n’è andato il 1° maggio, la stessa data in cui nel 1994 il mondo salutò Ayrton Senna. Un legame simbolico con un’altra leggenda della velocità.

Prima di diventare un’icona paralimpica, Zanardi era stato uno dei talenti più puri del motorsport degli anni ’90: dalla Formula 1 alla Cart, dove aveva lasciato un segno indelebile. La sua storia, fatta di cadute e rinascite, resta un patrimonio di forza e umanità che va oltre lo sport.